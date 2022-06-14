Изменена схема движения восьми маршрутов в направлении бакинских сел

С завтрашнего дня будут внесены изменения в схемы движения автобусов по ряду регулярных маршрутных линий с целью обеспечения проезда жителей города на дачи и пляжи в летний сезон 2022 года.
Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
- Направление движения регулярного маршрута № 101 будет организовано до пляжей Тюркана;
- Направление движения регулярного маршрута № 107 будет организовано до пляжей Бузовны;
- Направление движения регулярного маршрута № 146 будет организовано до пляжей Шувялана;
- Направление движения регулярного маршрута № 171 будет организовано до центра отдыха Sea Breeze;
- Направление движения регулярного маршрута № 172 будет организовано до дачного массива в Бильгя;
- Направление движения регулярного маршрута № 179 будет организовано до пляжей Пиршаги;
- Направление движения регулярного маршрута № 180 будет организовано до пляжей Зиря;
- Направление движения регулярного маршрута № 182 будет организовано до пляжей Мардакяна.