Изменена схема движения восьми маршрутов в направлении бакинских сел

С завтрашнего дня будут внесены изменения в схемы движения автобусов по ряду регулярных маршрутных линий с целью обеспечения проезда жителей города на дачи и пляжи в летний сезон 2022 года.

С завтрашнего дня будут внесены изменения в схемы движения автобусов по ряду регулярных маршрутных линий с целью обеспечения проезда жителей города на дачи и пляжи в летний сезон 2022 года.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

- Направление движения регулярного маршрута № 101 будет организовано до пляжей Тюркана;

- Направление движения регулярного маршрута № 107 будет организовано до пляжей Бузовны;

- Направление движения регулярного маршрута № 146 будет организовано до пляжей Шувялана;

- Направление движения регулярного маршрута № 171 будет организовано до центра отдыха Sea Breeze;

- Направление движения регулярного маршрута № 172 будет организовано до дачного массива в Бильгя;

- Направление движения регулярного маршрута № 179 будет организовано до пляжей Пиршаги;

- Направление движения регулярного маршрута № 180 будет организовано до пляжей Зиря;

- Направление движения регулярного маршрута № 182 будет организовано до пляжей Мардакяна.