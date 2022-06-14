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Изменена схема движения восьми маршрутов в направлении бакинских сел

Изменена схема движения восьми маршрутов в направлении бакинских сел С завтрашнего дня будут внесены изменения в схемы движения автобусов по ряду регулярных маршрутных линий с целью обеспечения проезда жителей города на дачи и пляжи в летний сезон 2022 года.
Инфраструктура
14 июня 2022 г. 16:18
Изменена схема движения восьми маршрутов в направлении бакинских сел

С завтрашнего дня будут внесены изменения в схемы движения автобусов по ряду регулярных маршрутных линий с целью обеспечения проезда жителей города на дачи и пляжи в летний сезон 2022 года.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

- Направление движения регулярного маршрута № 101 будет организовано до пляжей Тюркана;

- Направление движения регулярного маршрута № 107 будет организовано до пляжей Бузовны;

- Направление движения регулярного маршрута № 146 будет организовано до пляжей Шувялана;

- Направление движения регулярного маршрута № 171 будет организовано до центра отдыха Sea Breeze;

- Направление движения регулярного маршрута № 172 будет организовано до дачного массива в Бильгя;

- Направление движения регулярного маршрута № 179 будет организовано до пляжей Пиршаги;

- Направление движения регулярного маршрута № 180 будет организовано до пляжей Зиря;

- Направление движения регулярного маршрута № 182 будет организовано до пляжей Мардакяна.

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Версия на азербайджанском языке Bakı kəndləri istiqamətində 8 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir

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