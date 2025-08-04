Изменен состав Координационного совета по транзитным грузоперевозкам

16:13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в "Состав Координационного совета по транзитным грузоперевозкам", утвержденный указом от 21 октября 2015 года.

Как сообщает Report, глава государства в связи с этим подписал новый указ .

Согласно указу, исполнительный директор Азербайджанского транспортного-коммуникационного холдинга (AZCON) включен в состав Координационного совета по транзитным грузоперевозкам, а генеральный директор ликвидированного ОАО "Бакинский Международный Морской Торговый Порт" исключен из состава Совета.