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Изменен состав Координационного совета по транзитным грузоперевозкам

Изменен состав Координационного совета по транзитным грузоперевозкам 16:13
Инфраструктура
4 августа 2025 г. 16:25
Изменен состав Координационного совета по транзитным грузоперевозкам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в "Состав Координационного совета по транзитным грузоперевозкам", утвержденный указом от 21 октября 2015 года.

Как сообщает Report, глава государства в связи с этим подписал новый указ .

Согласно указу, исполнительный директор Азербайджанского транспортного-коммуникационного холдинга (AZCON) включен в состав Координационного совета по транзитным грузоперевозкам, а генеральный директор ликвидированного ОАО "Бакинский Международный Морской Торговый Порт" исключен из состава Совета.

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Версия на английском языке Changes made to composition of Coordination council on transit freight transportation
Версия на азербайджанском языке Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurasının Tərkibi dəyişib

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