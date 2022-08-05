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Изменен состав комиссии по регулированию вопросов по жилью и другим постройкам в промзонах

Изменен состав комиссии по регулированию вопросов по жилью и другим постройкам в промзонах Внесены изменения в состав комиссии, созданной в целях регулирования вопросов, касающихся возведения жилых зданий и других видов построек на земельных участках, используемых хозяйственными субъектами для разработки нефтегазовых месторождений, а также в зо
Инфраструктура
5 августа 2022 г. 12:49
Изменен состав комиссии по регулированию вопросов по жилью и другим постройкам в промзонах

Внесены изменения в состав комиссии, созданной в целях регулирования вопросов, касающихся возведения жилых зданий и других видов построек на земельных участках, используемых хозяйственными субъектами для разработки нефтегазовых месторождений, а также в зонах пролегания магистральных трубопроводов, сетей высокого электрического напряжения, объектов транспортной инфраструктуры, водоохранных зонах.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "О создании комиссии по регулированию вопросов, связанных с возведением жилых зданий и других видов построек на земельных участках, используемых хозяйственными субъектами для разработки нефтегазовых месторождений, а также в зонах пролегания магистральных трубопроводов, сетей высокого электрического напряжения, объектов транспортной инфраструктуры, водоохранных зонах".

Новый состав комиссии:

Председатель комиссии - Первый заместитель премьер-министра Азербайджана

Члены комиссии:

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджана

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджана

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана

Заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации президента Азербайджана

Министр экономики Азербайджана

Министр внутренних дел Азербайджана

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана

Министр юстиции Азербайджана

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана

Глава Исполнительной власти города Баку

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана

Президент ОАО ”Азерэнержи"

Председатель ОАО "Азерсу".

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Версия на азербайджанском языке Yaşayış evləri və digər tikililərlə bağlı komissiyanın tərkibi dəyişib

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