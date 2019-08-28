Из Саратова в Баку открывается прямой авиарейс

Авиакомпания "Ижавиа" получила допуск на полеты из Саратова в Баку из саратовского аэропорта "Гагарин".

Как передает Report, такая информация содержится в приказе Росавиации от 27 августа за подписью и.о. руководителя Александра Суханова.

Заявленная частота полетов - два раза в неделю.

"ИжАвиа" базируется в аэропорту Ижевска (Удмуртия).

Этим же приказом компания получила допуск на осуществление полетов еще по 20-ти направлениям.

Напомним, что аэропорт "Гагарин" был официально открыт 20 августа. 27 августа его посетил президент РФ Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, Росавиация дала разрешение авиакомпании "Ижавиа" на выполнение регулярных рейсов из Перми в Баку. Планируется, что они будут выполняться из пермского аэропорта два раза в неделю.