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Из Саратова в Баку открывается прямой авиарейс

"Ижавиа" получила допуск на полеты из Саратова в Баку

Авиакомпания "Ижавиа" получила допуск на полеты из Саратова в Баку из саратовского аэропорта "Гагарин". 

Как передает Report, такая информация содержится в приказе Росавиации от 27 августа за подписью и.о. руководителя Александра Суханова. 

Заявленная частота полетов - два раза в неделю. 

"ИжАвиа" базируется в аэропорту Ижевска (Удмуртия). 

Этим же приказом компания получила допуск на осуществление полетов еще по 20-ти направлениям. 

Напомним, что аэропорт "Гагарин" был официально открыт 20 августа. 27 августа его посетил президент РФ Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, Росавиация дала разрешение авиакомпании "Ижавиа"  на выполнение регулярных рейсов из Перми в Баку. Планируется, что они будут выполняться из пермского аэропорта два раза в неделю.  

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