Изданы новые принципы контроля за воздушными судами

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Под эгидой ООН приняты новые принципы, позволяющие усовершенствовать систему автоматического контроля за воздушными судами, сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН.

В наше время одновременно в небе находятся 59 тыс. самолетов. Эксперты считают, что с помощью спутников за их полетами можно следить в режиме реального времени.

Новые международные стандарты автоматического наблюдения за полетами были выработаны под эгидой Международного союза электросвязи (МСЭ). Они призваны обеспечить безопасность авиапассажиров и экипажей, а также населения, проживающего в районах прохождения авиатрасс.

"После гибели людей в результате исчезновения рейса MH370 малазийских авиалиний в 2014 году над Южно-Китайским морем в МСЭ были предприняты меры по укреплению контроля за полетами с помощью передовых информационных и коммуникационных технологий", - заявил глава МСЭ Хоулинь Чжао.

Новые технические принципы по отслеживанию полетов с помощью спутников, по мнению главы МСЭ, должны внести важный вклад в предотвращение гибели людей.