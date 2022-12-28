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Из-за санкций за границей арестовано 13 самолетов "Аэрофлота"

Из-за санкций за границей арестовано 13 самолетов "Аэрофлота" Из-за санкций за рубежом арестованы 13 из 357 самолетов авиакомпании "Аэрофлот". Большую часть лайнеров заблокировали во время техобслуживания или вылетов за границу.
Инфраструктура
28 декабря 2022 г. 11:43
Из-за санкций за границей арестовано 13 самолетов Аэрофлота

Из-за санкций за рубежом арестованы 13 из 357 самолетов авиакомпании "Аэрофлот". Большую часть лайнеров заблокировали во время техобслуживания или вылетов за границу.

Как передает Report, об этом в интервью РБК заявил гендиректор компании Сергей Александровский.

"По парку "Аэрофлота" сейчас списочное количество - 180 судов (с учетом заблокированных), в расписании - около 150", - уточнил он.

Александровский также сообщил, что у "Аэрофлота" 89 самолетов без двойной регистрации, и есть возможность увеличить их количество.

"Мы не предполагали, что мы и до 89 доведем, но тем не менее нам это удалось. Поэтому работаем над этим", - добавил он.

Ранее сообщалось, что российским авиакомпаниям удалось вернуть к перевозкам за рубеж 201 иностранный самолет, в том числе более 150 Boeing и Airbus, выведя их из реестра Бермудских островов и перерегистрировав в РФ. Вместе с 150 Superjet за границу теперь может летать почти половина парка перевозчиков.

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