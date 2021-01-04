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Из-за непогоды не выполняются рейсы Баку-Нахчыван-Баку

Из-за непогоды не выполняются рейсы Баку-Нахчыван-Баку Рейсы Баку-Нахчыван-Баку не выполняются в связи с сильным туманом в аэропорту Нахчывана.
Инфраструктура
4 января 2021 г. 20:19
Из-за непогоды не выполняются рейсы Баку-Нахчыван-Баку

Рейсы Баку-Нахчыван-Баку не выполняются в связи с сильным туманом в аэропорту Нахчывана.

Об этом Report сообщили из AZAL.

В сообщении говорится, что как только погодные условия нормализуются, все перенесенные рейсы будут выполнены в один день. Информация об этом будет предоставлена пассажирам.

Обращается особое внимание, что медицинская справка с отрицательным результатом на COVID-19 пассажиров отмененных рейсов будет действительна при возобновлении полетов в этом направлении.

Напомним, что рейс Баку-Нахчыван-Баку выполняется раз в день.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Naxçıvan-Bakı reysləri güclü duman səbəbindən həyata keçirilmir

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