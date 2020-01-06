Из-за густого тумана самолет Buta Airways вернулся из Астрахани в Баку

Из-за густого тумана авиалайнеру компании Buta Airways не удалось совершить посадку в Астраханском аэропорту и пришлось вернуться в Баку.

Как сообщает Report, информацию распространила авиакомпания.

Самолет совершил посадку в бакинском аэропорту в 10:50 по местному времени.

Скорее всего, лайнер совершит рейс в Астрахань после улучшения погодных условий.

Напомним, что рейс J2-9235 авиакомпании Buta Airways в Астрахань осуществляется два раза в неделю (по понедельникам и четвергам).