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    ​Из-за гололеда на дорогах образовались пробки

    На различных проспектах и улицах города образовались пробки

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня на многих улицах и проспектах Баку из-за гололеда наблюдаются пробки. Как сообщили Report в центре интеллектуального управления транспортом г. Баку, на проспекте Гейдара Алиева (в сторону города), проспекте Зии Бюньядова (в направлении станции метро "Короглу"), ул. Афияддина Джалилова, проспекте Метбуат (перед издательством "Азербайджан" в сторону города), ул. Аббас Мирзы Шарифзаде (перед рестораном "Кактус" в сторону города), на трассе Баку-Сумгаит, проспект Мустафы Кямала Ататюрка, ул. Самеда Вургуна, Бинагадинском шоссе, Зыхском шоссе (в сторону города) дороги покрылись льдом и движение автотранспорта здесь значительно замедлилось. В результате этого, на указанных направлениях автомобильное движение затруднено и наблюдаются пробки.  

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