​Из-за аварийного моста в Лянкярани открыта вторая альтернативная дорога

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ На 186-м км дороги Алят-Астара-иранская граница открылась вторая альтернативная дорога. Протяженность дороги около 3 км. Движущиеся в направлении Баку-Масаллы транспортные средства могут, не доезжая до аварийного моста над Боладичай в Лянкяранском районе, завернуть направо, или же продолжить путь, завернув на дорогу Болади-Зовле.

Об этом Report заявили с пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта.

Проехав около 500 метров по дороге Болади-Зовле, можно также выехать на мост, расположенный на автомобильной дороге Лянкяран-Масаллы-Баку. Завернув отсюда налево, проехав около 2 км и вновь завернув налево, водители могут выехать на дорогу Алят-Астара-иранская граница. Указанной второй альтернативной дорогой могут также воспользоваться автомобили, движущиеся от Лянкярана в направлении Масаллов и Баку. "Азерйолсервис" принял все меры для обеспечения беспрепятственного передвижения транспорта на указанной дороге.

Отметим, что из-за разрушения моста на 186-м км дороги Алят-Астара-иранская граница вчера вечером провели временную альтернативную дорогу, выложив в русле реки трубы. В настоящее время ведутся работы по расширению проезжей части временной дороги.

Кроме того, приступили к сносу балок на аварийном мосту, восстановление которого планируется в ближайшее время.