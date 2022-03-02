Из Украины эвакуирована очередная группа азербайджанских водителей

Эвакуирована очередная группа находившихся в Украине азербайджанских водителей.

Эвакуирована очередная группа находившихся в Украине азербайджанских водителей.

Об этом Report сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA).

Отмечается, что в Молдову направляются 12 грузовиков, находящихся сегодня утром в Одессе.

В результате переговоров, проведенных Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и ABADA с соответствующими структурами, водители будут двигаться по маршруту Молдова-Румыния-Болгария-Турция. Посольства в этих странах были проинформированы об эвакуации водителей. Проделана соответствующая работа для упрощения перехода границ.

На следующем этапе планируется эвакуация нескольких грузовиков из Киева и других районов.