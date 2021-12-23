Из Турции в Баку доставят 170 новых автобусов

В рамках соглашения между Бакинским транспортным агентством и турецкой компанией BMC в ближайшее время начнется процесс доставки в Баку 170-ти 9-метровых автобусов.

В рамках соглашения между Бакинским транспортным агентством и турецкой компанией BMC в ближайшее время начнется процесс доставки в Баку 170-ти 9-метровых автобусов.

Как сообщает Report, об этом говорится в подготовленном агентством отчете об организации пассажирских перевозок в 2021 году.

"Согласно подписанному 10 декабря 2020 года договору между Бакинским транспортным агентством и турецкой компанией BMC, в столицу доставлены 150 автобусов. Все автобусы, полностью отвечающие современным требованиям пассажироперевозок и соответствующие стандарту "Евро 6", имеют длину 12 метров", - говорится в сообщении.