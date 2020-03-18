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AZAL: Из Турции доставлены на родину еще 107 граждан Азербайджана

Из Турции осуществлено 6 рейсов для доставки граждан Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана 18 марта выполнил еще один чартерный рейс для возвращения граждан Азербайджана из Турции.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», рейсом Анталья-Баку авиакомпанией AZAL на родину были доставлены 107 пассажиров. 

"Этим самолетом домой смогли вернуться граждане Азербайджана, оставшиеся в трех городах Турции — Антальи, Алании и Измире", - говорится в сообщении.


Напомним, что ранее уже было осуществлено пять чартерных рейсов, которыми с территории Турции привезены 1 098 граждан Азербайджана.

Национальный перевозчик Азербайджана продолжит выполнять чартерные рейсы для возвращения граждан страны на родину.

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