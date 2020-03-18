AZAL: Из Турции доставлены на родину еще 107 граждан Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана 18 марта выполнил еще один чартерный рейс для возвращения граждан Азербайджана из Турции.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», рейсом Анталья-Баку авиакомпанией AZAL на родину были доставлены 107 пассажиров.

"Этим самолетом домой смогли вернуться граждане Азербайджана, оставшиеся в трех городах Турции — Антальи, Алании и Измире", - говорится в сообщении.



Напомним, что ранее уже было осуществлено пять чартерных рейсов, которыми с территории Турции привезены 1 098 граждан Азербайджана.



Национальный перевозчик Азербайджана продолжит выполнять чартерные рейсы для возвращения граждан страны на родину.