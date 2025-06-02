Из Сианя по ТМТМ отправлен 100-тысячный контейнер

Из китайского города Сиань на сегодняшний день отправлено 100 тыс. грузовых контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).
Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщает пресс-служба Казахстанских железных дорог (КТЖ).
"Отправка 100-тысячного контейнера из данного терминала подтверждает его высокий спрос и влияние на перевозки по маршруту ТМТМ, а также эффективность взаимодействия между логистическими партнерами двух стран", - подчеркивается в сообщении.
Сообщается, что с начала эксплуатации в феврале 2024 года, казахстанско-китайский терминал в Сиане обработал более 200 тысяч тонн грузов и стал важной логистической платформой в международной торговле.
КТЖ отмечает, что перевозимые грузы включают электронику, мебель и товары народного потребления.