Из Сианя по ТМТМ отправлен 100-тысячный контейнер

Китайский город Сиань на сегодняшний день отправил уже 100-тысячный грузовой контейнер по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Из китайского города Сиань на сегодняшний день отправлено 100 тыс. грузовых контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщает пресс-служба Казахстанских железных дорог (КТЖ).

"Отправка 100-тысячного контейнера из данного терминала подтверждает его высокий спрос и влияние на перевозки по маршруту ТМТМ, а также эффективность взаимодействия между логистическими партнерами двух стран", - подчеркивается в сообщении.

Сообщается, что с начала эксплуатации в феврале 2024 года, казахстанско-китайский терминал в Сиане обработал более 200 тысяч тонн грузов и стал важной логистической платформой в международной торговле.

КТЖ отмечает, что перевозимые грузы включают электронику, мебель и товары народного потребления.