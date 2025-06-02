О нас

Из Сианя по ТМТМ отправлен 100-тысячный контейнер

Из Сианя по ТМТМ отправлен 100-тысячный контейнер Китайский город Сиань на сегодняшний день отправил уже 100-тысячный грузовой контейнер по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.
Инфраструктура
2 июня 2025 г. 14:07
Из Сианя по ТМТМ отправлен 100-тысячный контейнер

Из китайского города Сиань на сегодняшний день отправлено 100 тыс. грузовых контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщает пресс-служба Казахстанских железных дорог (КТЖ).

"Отправка 100-тысячного контейнера из данного терминала подтверждает его высокий спрос и влияние на перевозки по маршруту ТМТМ, а также эффективность взаимодействия между логистическими партнерами двух стран", - подчеркивается в сообщении.

Сообщается, что с начала эксплуатации в феврале 2024 года, казахстанско-китайский терминал в Сиане обработал более 200 тысяч тонн грузов и стал важной логистической платформой в международной торговле.

КТЖ отмечает, что перевозимые грузы включают электронику, мебель и товары народного потребления.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
30 мая 2025 г. 16:55
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi