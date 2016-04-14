​Из румынского порта Констанца организуют грузоперевозки в Азербайджан

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В городе Констанца (Румыния) проходит круглый стол, посвященный развитию грузоперевозок по маршруту Европа-Азия-Европа через порт города.

Как сообщает Report со ссылкой на начальника пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надира Азмамедова, на мероприятии принимают участие делегации во главе с председателем АЖД Джавидом Гурбановым, генеральным директором АО "Грузинские железные дороги" Мамукой Бахтадзе, генеральным директором Государственного предприятия "Железная дорога Молдовы" Юрием Топалой, генеральным директором румынской CFR Marfa Sa Лауренсией Георгеску.

Участники обсуждают вопросы организации грузоперевозок через румынский порт Констанца и грузинский порт Поти по территории Грузии, Азербайджана и Ирана и в обратном направлении, пути решения проблемных вопросов, а также проведенные в этом направлении работы.

В рамках мероприятия будет подписан меморандум.

Для участников трехдневного круглого стола будут организованы экскурсии по историческим местам города.