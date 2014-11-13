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    Из Резервного фонда Президента Азербайджана ЗАО "Каспийское морское пароходство" выделено 10 млн. манатов.

    Министерству финансов поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в распоряжении

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мероприятиях по строительству Зыхского судоремонтного завода в Баку". Как сообщает Report, согласно распоряжению с целью завершения строительства Зыхского судоремонтного завода в Баку из предусмотренного в государственном бюджете на 2014 год Резервного фонда Президента Азербайджана Закрытому Акционерному Обществу (ЗАО) "Азербайджанское каспийское морское пароходство" постановлено выделить 10 млн. манатов.

    Министерству финансов поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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