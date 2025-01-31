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Из порта Зиря впервые отправлены транзитные грузы по железной дороге

Из порта Зиря впервые отправлены транзитные грузы по железной дороге "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) впервые начали железнодорожную транспортировку транзитных грузов из порта Зиря.
Инфраструктура
31 января 2025 г. 14:14
Из порта Зиря впервые отправлены транзитные грузы по железной дороге

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) впервые начали железнодорожную транспортировку транзитных грузов из порта Зиря.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Согласно информации, реконструирована железнодорожная линия Дюбенди–Зиря–Гюргян–порт Зиря протяженностью 21 км, а также построен новый 9-километровый участок между Гюргяном и Зиря.

Это впервые позволило осуществлять транзитные железнодорожные перевозки через порт Зиря.

На первом этапе началась транспортировка около 13 тыс. тонн груза — серы, отправленной из Центральной Азии в Европу. В дальнейшем планируется увеличение объемов перевозок до 60 тыс. тонн в месяц, а также расширение ассортимента грузов, включая карбамид.

"Перевозка транзитных грузов из порта Зиря обеспечит более быстрое движение грузопотоков через Средний коридор и повысит операционную эффективность", - заявили в компании.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan launches first cargo transit from Zira Port
Версия на азербайджанском языке ФотоZirə Limanından dəmir yolu ilə tranzit yüklərin daşınmasına ilk dəfə start verilib

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