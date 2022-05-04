Из Новосибирска запускаются прямые рейсы в Баку

Российская авиакомпания "ИрАэро" с 20 мая приступает к выполнению международных рейсов по маршруту Новосибирск–Баку–Новосибирск.
Как передает Report со ссылкой на сообщение компании, полёты будут выполняться на самолетах "Суперджет-100" по пятницам.
Вылет из Новосибирска запланирован в 13:00, прибытие в столицу Азербайджана в 14:20, время в пути 4 часа 20 минут. Обратный рейс из Международного аэропорта Гейдара Алиева в тот же день в 15:20, посадка в аэропорту Толмачёво в 22:20, время в пути 4 часа.
Цена билета в одну сторону составляет от 27 685 рублей (408 долларов США) .
В настоящее время авиакомпания "ИрАэро" продолжает выполнять международные рейсы в Азербайджан, Армению, Израиль и Узбекистан.
Билеты уже в продаже.