​Из Новосибирска в Азербайджан откроются новые авиарейсы

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Авиакомпаниям разрешили открыть новые маршруты международных перелетов из Новосибирска (Россия). Теперь из Новосибирска можно напрямую вылететь также в азербайджанские города Гянджа и Лянкяран.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Новосибирск, Росавиция приняла протокол межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных перевозок.

Так, авиакомпания "Ангара" получила разрешение на выполнение четырех регулярных пассажирских рейсов в Азербайджан. Дважды в неделю на самолетах Ан-148-100Е пассажиры смогут вылететь в Баку, Лянкяран и Гянджу. Отметим, что до этого рейсы в направлении Баку выполняла только компания S7.