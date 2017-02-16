Из Москвы в регионы Азербайджана запускаются новые рейсы

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Начиная с 15 марта низкобюджетный бренд ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) - компания AZALJET запускает регулярные рейсы из московского аэропорта "Внуково" в регионы Азербайджана – Гянджу и Габалу.

Об этом сообщили Report из AZAL.

По информации, рейсы Москва-Гянджа будут выполняться еженедельно по средам и субботам, а рейсы Москва-Габала – по четвергам на самолетах Airbus A320.

Вылеты из Международного аэропорта "Внуково" (VKO) будут осуществляться в 15:10 по местному времени, прибытие в Международный аэропорт Габалы (GBB) и Гянджи (KVD) в 20:30. Обратные рейсы из Габалы и Гянджи будут вылетать в 20:30, прибытие в Москву в 22:20 по местному времени.

Стоимость авиабилетов начинается от 49 евро в одном направлении. Стоимость перевозки багажа за каждый килограмм составит 2 евро.

На данных рейсах пассажиры могут воспользоваться бонусной программой AZAL Miles.