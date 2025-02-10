Из КНР в Афганистан запущен грузовой ж/д маршрут через Казахстан и Узбекистан

В понедельник утром со станции Туаньцзецунь города Чунцин в город Хайратон Афганистана отправился грузовой поезд, что ознаменовало запуск первого прямого железнодорожного маршрута, соединяющего названный мегаполис на юго-западе Китая с Афганистаном.

В понедельник утром со станции Туаньцзецунь города Чунцин в город Хайратон Афганистана отправился грузовой поезд, что ознаменовало запуск первого прямого железнодорожного маршрута, соединяющего названный мегаполис на юго-западе Китая с Афганистаном.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

Поезд, перевозящий 55 контейнеров с коммуникационным оборудованием, произведенным китайским телекоммуникационным гигантом ZTE, пересечет госграницу на КПП Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай) и достигнет места назначения в Хайратоне через территории Казахстана и Узбекистана.

Весь путь, как ожидается, займет 12-15 дней.