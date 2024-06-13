Из Китая в этом месяце запланирована отправка 40 блок-поездов по Среднему коридору

В июне планируется отправить 40 блок-поездов из Китая по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Среднему коридору).

Об этом Report заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.

По его словам, вопрос обсуждался во время визита делегации акционерного общества в Китай.

"В рамках встреч был проведен обмен мнениями по вопросу увеличения объема грузов, перевозимых по Среднему коридору, до конца этого года ожидается отправка более 250 блок-поездов", - добавил Р.Рустамов.