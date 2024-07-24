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Из Грузии в Туркменистан через Китай запущен новый грузовой рейс

Из Грузии в Туркменистан через Китай запущен новый грузовой рейс С июля грузинская авиакомпания Georgian Airways начала грузовые авиарейсы по маршруту Тбилиси (Грузия) - Мэйлань (Китай) - Туркменабат (Туркменистан) - Тбилиси (Грузия).
Инфраструктура
24 июля 2024 г. 09:55
Из Грузии в Туркменистан через Китай запущен новый грузовой рейс

С июля грузинская авиакомпания Georgian Airways начала грузовые авиарейсы по маршруту Тбилиси (Грузия) - Мэйлань (Китай) - Туркменабат (Туркменистан) - Тбилиси (Грузия).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта Туркменабат.

Отмечается, что новое международное грузовое сообщение станет еще одним важным шагом в укреплении торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и Грузией.

Напомним, что с октября 2023 года грузинская авиакомпания Geosky Georgian International Airlines выполняет регулярные грузовые авиарейсы по маршруту Тбилиси (Грузия) - Чжэнчжоу (Китай) - Туркменабат (Туркменистан) - Сарагоса (Испания) - Тбилиси (Грузия).

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstandan Türkmənistana yeni aviareys açılıb

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