Из Грузии в Туркменистан через Китай запущен новый грузовой рейс

С июля грузинская авиакомпания Georgian Airways начала грузовые авиарейсы по маршруту Тбилиси (Грузия) - Мэйлань (Китай) - Туркменабат (Туркменистан) - Тбилиси (Грузия).
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта Туркменабат.
Отмечается, что новое международное грузовое сообщение станет еще одним важным шагом в укреплении торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и Грузией.
Напомним, что с октября 2023 года грузинская авиакомпания Geosky Georgian International Airlines выполняет регулярные грузовые авиарейсы по маршруту Тбилиси (Грузия) - Чжэнчжоу (Китай) - Туркменабат (Туркменистан) - Сарагоса (Испания) - Тбилиси (Грузия).