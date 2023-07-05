Из Горадиза в Агалы будет открыт регулярный автобусный маршрут

В следующем месяце Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта проведет конкурс на открытие регулярных автобусных маршрутов № 592 Баку-Худат и Баку-Шабран, Горадиз (Физулинский район)-село Агалы (

В следующем месяце Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта проведет конкурс на открытие автобусных маршрутов Баку-Худат и Баку-Шабран, Горадиз (Физулинский район) - село Агалы (Зангиланский район), город Тертер - село Талыш (Тертерский район), поселок Горадил Абшеронского района - город Хырдалан. Также будет проведен конкурс на открытие регулярных автобусных маршрутах № 592 (город Хырдалан - внутри Абшеронского района) и № 553 поселок Гуздек (Апшеронский район) - город Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AYNA.

Согласно информации, конкурс по маршрутам Горадил-Хырдалан и Гюздек-Баку состоится 3 августа, по другим маршрутам - 4 августа.

Информацию о расписании маршрутов можно получить здесь.