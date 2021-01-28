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Из Франции в Азербайджан привезут 50 новых локомотивов

Из Франции в Азербайджан привезут 50 новых локомотивов Строительство депо осуществлялось турецкой компанией Kolin под контролем французской компании Systra
Инфраструктура
28 января 2021 г. 13:34
Из Франции в Азербайджан привезут 50 новых локомотивов

Железнодорожное депо, которое профинансировано за счет суверенного кредита французского агентства развития (AFD), позволит провести техническое обслуживание 50 новых локомотивов Alstom, которые будут доставлены в соответствии с соглашением, подписанным с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в 2014 году.

Как сообщает Report, об этом 27 января заявил госсекретарь министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан во время своего визита в депо под Баку.

Строительство депо осуществлялось турецкой компанией Kolin под контролем французской компании Systra.

В ходе визита госсекретарь обменялся мнениями с представителями компаний и поприветствовал этот конкретный пример сотрудничества между Францией и Азербайджаном в железнодорожной сфере.

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Версия на азербайджанском языке Fransadan Azərbaycana 50 yeni lokomotiv gətiriləcək

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