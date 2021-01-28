Из Франции в Азербайджан привезут 50 новых локомотивов

Строительство депо осуществлялось турецкой компанией Kolin под контролем французской компании Systra

Железнодорожное депо, которое профинансировано за счет суверенного кредита французского агентства развития (AFD), позволит провести техническое обслуживание 50 новых локомотивов Alstom, которые будут доставлены в соответствии с соглашением, подписанным с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в 2014 году.

Как сообщает Report, об этом 27 января заявил госсекретарь министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан во время своего визита в депо под Баку.

Строительство депо осуществлялось турецкой компанией Kolin под контролем французской компании Systra.

В ходе визита госсекретарь обменялся мнениями с представителями компаний и поприветствовал этот конкретный пример сотрудничества между Францией и Азербайджаном в железнодорожной сфере.