​Из Екатеринбурга увеличат частоту полетов в Баку

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Авиакомпания "Уральские авиалинии" увеличивает частоту полетов в Баку.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в этом году эксперты сферы туризма прогнозировали рост интереса к Азербайджану.

Об увеличении числа рейсов в столицу Азербайджана — Баку сообщает пресс-служба "Уральских авиалиний". По обоим направлениям перевозчик теперь будет летать два раза в неделю вместо одного. В авиакомпании рассчитывают как на туристов, так и на пассажиров, совершающих деловые поездки, пояснили в пресс-службе организации.

Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев ранее говорил, что по таким направлениям туризма, как Узбекистан, Азербайджан и Белоруссия прогнозируется рост. Остальные зарубежные направления вызывают опасения: по ним будет спад, возможно, существенный, отмечал Мальцев.