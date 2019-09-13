​Из Баку в Сумгайыт и Хырдалан пустят больше автобусов

В связи с началом нового учебного года в Азербайджане с 15 сентября будет увеличено количество автобусов, следующих из Баку в Сумгайыт и Хырдалан.

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахярова.

По ее словам, с этой целью была проведена встреча с перевозчиками и дано поручение увеличить количество автобусов: "В частности, из-за высокого спроса будут увеличено количество автобусов на маршрутных линиях 595, 535 и 523".