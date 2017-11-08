Из Баку в Сумгайыт могут запустить метробусы

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Баку ведутся расчеты в связи с плотностью транспорта на развязке возле мечети Гейдара, территории под названием "Круг 3-го микрорайона" и Тбилисском проспекте.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Бакинского транспортного агентства Вусал Керимли.

По его словам, на этих территориях рассматриваются перспективы усовершенствования дорожной инфраструктуры.

Кроме того, В. Керимли отметил, что в будущем может быть открыта линия метробуса из Баку в Сумгайыт.