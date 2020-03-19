​Из Баку в регионы запустят специальные автобусные рейсы

Специальные автобусные рейсы будут выполняться из Бакинского международного автовокзального комплекса в регионы.

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-секретарь комплекса Пярвин Мамедова.

По ее словам, для получения дополнительной информации о рейсах необходимо позвонить в информационный центр по номеру (012) 406-01-58/59, связаться по электронной почте info@avtovagzal.az или через Facebook страницу автовокзального комплекса.

Рейсы будут регулироваться по специальному графику, вернуться обратно в столицу смогут только пассажиры, имеющие бакинскую прописку.

Напомним, что в связи с предупреждением распространения коронавируса с сегодняшнего дня и до 29 марта ограничивается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район автомобилей, зарегистрированных в городах и районах республики, и их пассажиров, за исключением автомобилей спецназначения, скорой помощи, аварийно-восстановительных, спасательных служб, а также грузовых автомобилей.