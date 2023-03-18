Из Баку в Габалу и Агстафу отправились скоростные поезда

С 18 марта ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) запустило пассажирские перевозки по маршрутам Баку-Габала-Баку и Баку-Агстафа-Баку.

С 18 марта ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) запустило пассажирские перевозки по маршрутам Баку-Габала-Баку и Баку-Агстафа-Баку.

Как сообщили Report в АЖД, сегодня в 08:00 с Бакинского железнодорожного вокзала отбыл первый скоростной пассажирский поезд по маршруту Баку-Габала-Баку.

Поезд будет отправляться из Баку в Габалу каждую субботу в 08:00 и прибывать в пункт назначения в 11:20. Поезд по маршруту Габала-Баку будет отправляться каждое воскресенье в 19:00 и прибывать на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:20.

С учетом возросшего пассажиропотока в период праздника Новруз предусмотрены дополнительные рейсы из Баку в Габалу 20, 22, 24 марта и в обратном направлении 21, 23, 25 марта.

Стоимость билета стандартного класса в одну сторону составляет 14 манатов, бизнес-класса - 31 манат, первого класса - 93 маната.

Два пассажирских поезда по маршруту Баку-Агстафа отправились из Баку в Агстафу в 08:25 и 08:45. Время в пути составляет 4 часа 55 минут. Еще один рейс по этому маршруту состоится сегодня - в 17.00. По данному маршруту предусмотрен один дополнительный рейс 19 и 20 марта.

Стоимость билета стандартного класса в одну сторону из Баку в Агстафу составляет 14 манатов, в направлении Баку-Товуз - 16 манатов.