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Из Баку отправился первый автобус с пассажирами в Ходжалы, Ханкенди и Шушу

Из Баку отправился первый автобус с пассажирами в Ходжалы, Ханкенди и Шушу Сегодня в 07:30 из Бакинского международного автовокзального комплекса отправился первый автобус регулярного автобусного рейса Баку-Ходжалы-Ханкенди-Шуша, организованного Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA).
Инфраструктура
16 сентября 2024 г. 14:47
Из Баку отправился первый автобус с пассажирами в Ходжалы, Ханкенди и Шушу

Сегодня в 07:30 из Бакинского международного автовокзального комплекса отправился первый автобус регулярного автобусного рейса Баку-Ходжалы-Ханкенди-Шуша, организованного Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA).

Как сообщает Report со ссылкой на AYNA, первому пассажиру исторического рейса, студенту Карабахского университета Агшину Нахмету был вручен специальный сертификат.

Рейсовые автобусы запускаются в рамках программы "Великое возвращение" для обеспечения граждан, проживающих на освобожденных от оккупации территориях, транспортными услугами.

Автобусы отправляются ежедневно из Баку в 07:30, из обратно из города Шуша - в 15:30, проезжая Ханкенди в 16:00 и Ходжалы в 16:30.

Приобрести билеты на автобусы по новому маршруту можно на сайте biletim.az. При этом необходимо получение разрешения для поездок в соответствии с правилами въезда на освобожденные от оккупации территории.

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Версия на азербайджанском языке Фото Bakı-Xocalı-Xankəndi-Şuşa avtobus reysinin ilk sərnişinləri yola salınıb

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