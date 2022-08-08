Из Азербайджана в Китай по срединному коридору экспортирован зеленый нефтяной кокс

В рамках совместного сотрудничества ООО "АЖД контейнер“ при ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и ООО "Азералюминий“ при ОАО ”Азербайджанская промышленная корпорация" осуществлена очередная грузоперевозка.

В рамках совместного сотрудничества ООО "АЖД контейнер“ при ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и ООО "Азералюминий“ при ОАО ”Азербайджанская промышленная корпорация" осуществлена очередная грузоперевозка.

Об этом Report сообщает со ссылкой на АЖД.

На этот раз из Азербайджана в Китай в контейнерах был экспортирован зеленый нефтяной кокс. Груз отправлен блок-поездом, следующим по маршруту Гянджа-Пинъюань, в 40 контейнерах по 50 футов. Следующий по Транскаспийскому международному транспортному маршруту груз посредством фидерного судна “Барыс” был доставлен из порта Алят в казахстанский порт Актау, откуда последовал в Китай по территории Казахстана.

В целях эффективного использования контейнеров зеленый нефтяной кокс был загружен в контейнеры, в которых ранее на территорию нашей страны были доставлены запеченные углеродные анодные блоки, и отправлен обратно в Китай для переработки.