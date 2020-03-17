Из Анкары в Баку доставлены 157 азербайджанцев

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) по поручению правительства страны 17 марта совершил чартерный рейс Баку-Анкара-Баку для возвращения граждан Азербайджана с территории Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, этим рейсом были доставлены на родину 157 граждан Азербайджана.

Напомним, что это уже третий чартерный рейс с Турции - ранее, 15 и 16 марта, из Стамбула в Баку были доставлены 711 граждан Азербайджан.

"Национальный перевозчик Азербайджана продолжит выполнять чартерные рейсы для возвращения соотечественников на родину.

Отметим, что гражданам Азербайджана, желающим вернуться на родину, необходимо обращаться в посольства или консульства по месту нахождения", - говорится в сообщении.