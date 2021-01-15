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Из аэропорта Физули можно будет добраться до родника "Иса булагы"

Из аэропорта Физули можно будет добраться до родника "Иса булагы" Новый проект дороги Физули-Шуша включает строительство мостов и туннелей.
Инфраструктура
15 января 2021 г. 15:20
Из аэропорта Физули можно будет добраться до родника Иса булагы

Новый проект дороги Физули-Шуша включает строительство мостов и туннелей.

Как передает Report, об этом было сообщено на церемонии закладки фундамента дороги Физули-Шуша на 27-м километре автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, а также аэропорта в Физулинском районе.

Отмечается, что в районах со сложным рельефом вместо извилистых дорог планируется строительство мостов и туннелей. Новая дорога будет связана с аэропортом Физули, и от этой дороги будет проложена новая дорога к природному источнику "Иса булагы" в Шуше.

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Версия на азербайджанском языке Füzuli aeroportundan İsa bulağına getmək mümkün olacaq

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