Иван Пятибратов: Азербайджан расширит возможности по грузоперевозкам

В этом году в Азербайджан доставят вагоны нового поколения из России.

Об этом Report сообщил российский эксперт Иван Пятибратов.

По его словам, вагоны производства United Wagon Co позволят повысить грузоподъемность, и при этом снизить расходы на транспортировку: "Это закономерно ведет к тому, что одно и то же число вагонов способно перевозить гораздо больше грузов, снижая тем самым затраты на их перевозку. Это очень удачное приобретение для ПОО "Союзконтакт-Транс" и ООО "АТУ ТРАНС", так как сделает их работу более эффективной с экономической точки зрения и позволит наращивать присутствие на рынке перевозок. Что касается влияния этой сделки на товарооборот между Россией и Азербайджаном, то нужно принимать во влияние текущую мировую ситуацию".

"Пандемия COVID-19 и падение нефтяных котировок, к сожалению, подорвали планы наших стран по наращиванию торговли. В то же время, прошлый год был рекордным по товарообороту, поэтому стоит ожидать, что после преодоления кризиса, мы вновь увидим рост товарооборота. Таким образом, данное приобретение – это хороший задел на будущее, но не стоит ожидать моментального эффекта", - сказал он.

Напомним, что азербайджанские компании - ПОО "Союзконтакт-Транс" и ООО "АТУ ТРАНС" подписали два договора с российским производителем вагонов United Wagon Co. В адрес "Союзконтакт-Транс" до конца II квартала 2020 года будет отгружено 40 вагонов-хопперов для перевозки зерна и продуктов перемола, в адрес "АТУ ТРАНС" в тот же период будет направлено 18 вагонов-платформ для перевозки лесоматериалов, а до конца III квартала - 5 крытых вагонов.