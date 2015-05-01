​Исполнительной власти Саатлинского района выделено 3 млн. манатов

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Саатлы-Сарыджалар-Гара Нуру-Ширинбейли-Фаталикенд-Азадкенд Саатлинского района.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в целях строительства автомобильной дороги Саатлы-Сарыджалар-Гара Нуру-Ширинбейли-Фаталикенд-Азадкенд, соединяющей 19 населенных пунктов с населением пятьдесят одна тысяча человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики необходимо выделить Исполнительной власти Саатлинского района первоначально 3,0 (три) миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование средств в сумме, указанной в распоряжении.