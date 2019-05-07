Президент Ильхам Алиев выделил ИВ Гобустанского района 3 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об улучшении жилищно-бытовых условий населения в городе Гобустан.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что в результате успешного выполнения государственных программ по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики в Гобустанском районе был реализован ряд социально ориентированных проектов, в том числе построены Районная центральная больница, Гобустанский спортивный комплекс, Центр молодежи, Площадь флага, два 24-квартирных жилых здания для инвалидов и семей шехидов, сданы в эксплуатацию туристический объект, отвечающий современным требованиям, 18 общеобразовательных школ. Кроме того, была реконструирована система водоснабжения города, созданы региональный пункт заготовки шерсти и красильных растений, ковроткаческое предприятие, проложены новые автомобильные дороги, проделана широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию.

Для строительства 48-квартирного жилого здания в городе Гобустан в целях улучшения жилищно-бытовых условий жильцов многоквартирных зданий, срок эксплуатации которых истек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Гобустанского района выделено 3 млн манатов.