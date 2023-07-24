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Италия намерена выйти из проекта Китая "Один пояс - один путь"

Италия намерена выйти из проекта Китая "Один пояс - один путь" Италия приняла решение выйти из инвестиционного соглашения с Китаем "Один пояс - один путь" и не продлевать соответствующий меморандум о взаимопонимании, действие которого истекает в конце 2023 года.
Инфраструктура
24 июля 2023 г. 13:14
Италия намерена выйти из проекта Китая Один пояс - один путь

Италия приняла решение выйти из инвестиционного соглашения с Китаем "Один пояс - один путь" и не продлевать соответствующий меморандум о взаимопонимании, действие которого истекает в конце 2023 года.

Как передает Report, об этом пишет газета la Repubblica со ссылкой на источники.

Отмечается, что выход страны из данной инициативы будет обсуждаться на встрече премьер-министра Италии Джорджи Мелони с президентом США Джо Байденом в четверг в Белом доме. От Байдена она ожидает услышать, какие существуют возможности для работы над альтернативами.

Италия и Китай в марте 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании, позволившего Риму присоединиться к инициативе "Один пояс - один путь". Тогда Италия стала первой страной из "Большой семерки" и первой из стран-основателей ЕС, официально подтвердившей готовность участвовать в проектах китайской программы инвестиций.

Критика в адрес Рима в связи с подписанием меморандума звучала как из Брюсселя, так и из Вашингтона, где предостерегли Италию от последствий опрометчивого шага. В итоге тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте был вынужден заявить, что "это не международный договор, а необязывающее рамочное соглашение". Конте также подчеркивал, что участие Италии в "новом Шелковом пути" необходимо для наращивания национального экспорта в Китай, но "не несет никакой угрозы нашим национальным интересам и полностью согласуется со стратегией ЕС".

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Версия на английском языке Italy intends to withdraw from China's ‘One Belt, One Road' project
Версия на азербайджанском языке İtaliya Çinin “Bir kəmər, bir yol” layihəsindən çıxmaq niyyətindədir

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