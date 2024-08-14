ITA Airways продлил приостановку рейсов в Тель-Авив

Итальянская авиакомпания ITA Airways не возобновит полеты в Тель-Авив в четверг, продлив приостановку рейсов до 19 августа включительно.

Итальянская авиакомпания ITA Airways не возобновит полеты в Тель-Авив в четверг, продлив приостановку рейсов до 19 августа включительно.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в авиакомпании.

"Нет, завтра рейсы не возобновятся, мы продлили приостановку до 19 августа включительно. Если будут изменения, мы об этом дадим своевременно знать пассажирам", - отметили в компании.

Как и некоторые другие авиакомпании, ITA Airways приняла такое решение "в свете развития геополитической обстановки на Ближнем Востоке с целью гарантировать безопасность пассажиров и экипажей".

Ранее МИД Италии порекомендовал своим гражданам отложить поездки в Израиль, а также в Ливан. В Бейрут ITA Airways полеты не осуществляет.