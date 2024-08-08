Использование QR-билетов в бакинском метро достигло рекорда в июле

В бакинском метро в июле количество пользователей QR-билетов составило 1 млн 260 тыс. 699 пассажиров, при этом в первой половине этого года этим способом оплаты воспользовались 1 млн 884 тыс. 845 пассажиров.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

В июле использование QR-билетов при оплате проезда в столичной подземке выросло на 69,2% в сравнении с прошлым месяцем.

Рекордный показатель перевозок по QR-билетам в июле был зафиксирован 30 числа – 49 394 (в июне рекордная цифра была зафиксирована 28 числа – 38 890).

В статистике по станциям впервые месячный показатель превысил отметку в 100 тыс. (предыдущий показатель был зафиксирован в июне и составил 70 036 пассажиров). В июле на станцию "28 Мая", которая сохраняет лидерство по месяцам, по QR-билету вошли 109 180 пассажиров. На станции "Кёроглу" этим видом оплаты воспользовались 99 638 пассажиров, "Гянджлик" - 93 083, "Нариманов" - 90 479 и "20 Января" - 89 105 пассажиров.