Директор UN-Habitat: Крупные населенные пункты причиняют значительный вред экологии

Крупные населенные пункты и большие города причиняют значительный вред экологии.

Крупные населенные пункты и большие города причиняют значительный вред экологии.

Как передает Report, об этом заявила исполнительный директор Программы поселений ООН (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф, выступая на мероприятии "Текущие задачи по созданию устойчивых и жизнеспособных городов" в Университете ADA.

По ее словам, 70% энергопотребления в мире приходится на города: "В то же время, 39% энергопотребления приходится на сферу строительства, 11% - на процесс производства строительных материалов".

Шариф отметила, что в мире к 2030 году около 3 млрд человек могут остаться без крова. Для обеспечения жильем 3 млрд человек необходимо построить 96 тысяч новых единиц жилья, сказала она.

"Для решения глобальных проблем необходимо продемонстрировать комплексный подход",- добавила она.

Шариф также подчеркнула, что сектор строительства влияет примерно на 40% выбросов углекислого газа в мире.