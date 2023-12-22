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Директор UN-Habitat: Крупные населенные пункты причиняют значительный вред экологии

Директор UN-Habitat: Крупные населенные пункты причиняют значительный вред экологии Крупные населенные пункты и большие города причиняют значительный вред экологии.
Инфраструктура
22 декабря 2023 г. 16:15
Директор UN-Habitat: Крупные населенные пункты причиняют значительный вред экологии

Крупные населенные пункты и большие города причиняют значительный вред экологии.

Как передает Report, об этом заявила исполнительный директор Программы поселений ООН (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф, выступая на мероприятии "Текущие задачи по созданию устойчивых и жизнеспособных городов" в Университете ADA.

По ее словам, 70% энергопотребления в мире приходится на города: "В то же время, 39% энергопотребления приходится на сферу строительства, 11% - на процесс производства строительных материалов".

Шариф отметила, что в мире к 2030 году около 3 млрд человек могут остаться без крова. Для обеспечения жильем 3 млрд человек необходимо построить 96 тысяч новых единиц жилья, сказала она.

"Для решения глобальных проблем необходимо продемонстрировать комплексный подход",- добавила она.

Шариф также подчеркнула, что сектор строительства влияет примерно на 40% выбросов углекислого газа в мире.

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Версия на английском языке Director of UN-Habitat: Large settlements cause significant environmental damage
Версия на азербайджанском языке BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktoru: “2030-cu ilə qədər 3 milyard insan evsiz qala bilər"

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