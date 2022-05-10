Исполнительная власть города Баку завершила два тендера на 51 млн манатов

ООО "Бакинское городское капитальное строительство и ремонт", принадлежащее исполнительной власти города Баку, завершило 2 открытых тендера на закупку необходимых товаров для оказания жилищно-коммунальных услуг (1), а также капитальный ремонт зданий, прин

ООО "Бакинское городское капитальное строительство и ремонт", принадлежащее исполнительной власти города Баку, завершило 2 открытых тендера на закупку необходимых товаров для оказания жилищно-коммунальных услуг (1), а также капитальный ремонт зданий, принадлежащих государственному жилищному фонду (2).

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителями тендеров стали ООО "Modul Xidmət" и ООО "Trilliant Engineering".

Компаниям-победителям будут выплачены соответственно 16,437 млн манатов и 34,336 млн манатов, всего 50,773 млн манатов.