​ИВ Уджара и Гейчая выделено в целом 6 млн. манатов

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Уджар.

Как сообщает Report, в последние годы в городе Уджар проведена широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию, реализованы важные инфраструктурные проекты, в том числе построены Районная центральная больница, Молодежный центр, Историко-краеведческий музей, Шахматная школа, два 48-квартирных жилых здания для инвалидов и семей шехидов, реконструирована система водоснабжения города, на центральных улицах сооружена современная система освещения, капитально отремонтированы внутригородские автомобильные дороги, разбиты парки.

По распоряжению президента, для осуществления капитального ремонта многоквартирных зданий в городе Уджар из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Уджарского района будет выделено 3 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

В то же время президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Гейчай.

В распоряжении отмечается, что в последние годы в социально-экономической жизни города Гейчай произошли основательные перемены, были приняты важные меры в области реализации инфраструктурных проектов, в том числе построены и сданы Олимпийский спортивный комплекс, Молодежный центр, Детско-юношеская шахматная школа, комплекс Площади флага, Детская музыкальная школа, капитально отремонтирована районная центральная больница, построены два 45-квартирных жилых здания для инвалидов и семей шехидов, созданы крупные производственные и перерабатывающие предприятия, реконструирована система водоснабжения города, проделана крупномасштабная работа по благоустройству и созиданию.

В целях продолжения в Гейчае работ по благоустройству и созиданию, а также капитального ремонта 21 многоквартирного здания, входящего в жилой фонд города, глава государства распорядился выделить из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Гейчайского района 3 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.