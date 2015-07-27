Исполнительной власти Огузского района выделено 2,3 млн. манатов

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Синджан-Хачмаз-Филфили Огузского района.

Как передает Report, в целях продолжения строительства автомобильной дороги Синджан-Хачмаз-Филфили, соединяющей 6 населенных пунктов с населением одиннадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов на государственные капиталовложения государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2015 год средств на строительство и реконструкцию проселочных автомобильных дорог Исполнительной власти Огузского района предусмотрено выделение 2,3 (два миллиона триста тысяч) миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в размере, предусмотренном в части 1 распоряжения, а Кабинету министров решить вопросы, вытекающие из распоряжения.