​Исполнительной власти Кюрдамирского района выделено 3 млн. манатов

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Кюрдамир.

Как передает Report, согласно распоряжению, для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Кюрдамир из предусмотренного в государственном бюджете на 2015 год резервного фонда Президента Исполнительной власти Кюрдамирского района будет выделено три миллиона манатов

Министерству финансов поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.