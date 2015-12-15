​Исполнительной власти города Сумгайыт выделено 5 млн. манатов

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по замене кровельных покрытий многоквартирных зданий в городе Сумгайыт.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в последние годы в городе Сумгайыт проделана широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию, в том числе обновлены асфальтовое покрытие, система освещения на центральных улицах города, разбиты парки, осуществлены важные меры, направленные на устранение проблем, вызывающих озабоченность жителей многоквартирных зданий, проделана определенная работа в области реконструкции лифтового хозяйства.

Учитывая важность продолжения мер в этом направлении, в целях замены кровельного покрытия 100 многоквартирных зданий, входящих в жилищный фонд города, и проведения необходимых ремонтных работ, глава государства постановил:

1. Для замены кровельных покрытий многоквартирных зданий и осуществления необходимых ремонтных работ в городе Сумгайыт выделить из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Сумгайыт 5 млн. манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в распоряжении.