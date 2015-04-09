Исполнительной власти города Гянджа выделено 5 млн. манатов

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с обновлением дорожной инфраструктуры и завершением восстановительных работ в комплексе "Имамзаде" на территории Гянджинского государственного историко-культурного заповедника.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях восстановления и реконструкции комплекса "Имамзаде" на территории Гянджинского государственного историко-культурного заповедника, обновления дорожной инфраструктуры и проведения автомобильной дороги Зазалы-комплекс "Имамзаде"-Гянджа, из предусмотренного на 2015 год резервного фонда президента Азербайджана Исполнительной власти города Гянджа на первом этапе предусмотрено выделить 5 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование указанной суммы в установленном порядке.