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    ​Исполнительной власти Гаджигабульского района выделено 3 млн. манатов

    Президент Азербайджана подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гарасу-Абдулабад-Талыш-Мейниман-Муган Гаджигабульского района.

    Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Гарасу-Абдулабад-Талыш-Мейниман-Муган, соединяющей 10 населенных пунктов, насчитывающих девятнадцать тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти Гаджигабульского района первоначально 3 млн. манатов.

    Министерству финансов обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в распоряжении.

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