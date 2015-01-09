​Исполнительной власти Гаджигабульского района выделено 3 млн. манатов

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гарасу-Абдулабад-Талыш-Мейниман-Муган Гаджигабульского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Гарасу-Абдулабад-Талыш-Мейниман-Муган, соединяющей 10 населенных пунктов, насчитывающих девятнадцать тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти Гаджигабульского района первоначально 3 млн. манатов.

Министерству финансов обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в распоряжении.