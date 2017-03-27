Исмет Абасов: Расположение Азербайджана позволяет быть эффективным транспортным коридором

Киев. 27 марта. REPORT.AZ/ Географическое положение Азербайджана позволяет организовывать эффективную торговлю не только внутри страны, но и в соседних странах.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента украинского бюро Report, заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Исмет Абасов на брифинге по итогам заседания глав правительств стран ГУАМ.

"Географическое положение Азербайджана позволяет быть эффективным транспортным коридором в направлениях Cевер-Юг и Восток-Запад. Положение Азербайджана позволяет организовывать эффективную торговлю не только в самой стране, но и в соседних странах", - заявил вице-премьер.

По его словам, проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс позволит также оптимизировать торговлю в западном, а порт Баку - в восточном направлениях.

"Азербайджан демонстрирует готовность развивать торговлю среди стран ГУАМ и не только через свои транспортные коридоры", - отметил И. Абасов.