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Исмаил Манафов: Строительство грузового аэропорта в СЭЗ “Алят” завершится в первом квартале 2027 года

Исмаил Манафов: Строительство грузового аэропорта в СЭЗ “Алят” завершится в первом квартале 2027 года Исмаил Манафов: Строительство грузового аэропорта в СЭЗ “Алят” завершится в первом квартале 2027 года
Инфраструктура
2 июля 2025 г. 12:15
Исмаил Манафов: Строительство грузового аэропорта в СЭЗ “Алят” завершится в первом квартале 2027 года

Работы по созданию мультимодального грузового аэропорта в свободной экономической зоне “Алят” (СЭЗ) завершатся в первом квартале 2027 года.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил заместитель председателя правления уполномоченной структуры СЭЗ "Алят" Исмаил Манафов в ходе шестого бизнес-форума ОЭС, проходящего в городе Шуша.

"Мы договорились с инвесторами о создании мультимодального грузового аэропорта. Реализация этого проекта уже началась, и ожидается, что работа закончится в первом квартале 2027 года. Пропускная способность аэропорта составит 500 тыс.тонн грузов в год с последующим увеличением до 2 млн тонн в год. Основная цель-привлечение инвесторов и развитие экспорта", - сказал он.

Как сообщалось, территория грузового аэропорта составит более 750 гектаров.

Он добавил, что в СЭЗ "Алят" уже зарегистрированы 10 компаний.

Манафов добавил, что в 2025 году в СЭЗ "Алят" откроются два завода.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıl Manafov: "Ələtdə yük hava limanının inşası 2027-ci ilin I rübündə başa çatacaq"

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