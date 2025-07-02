Исмаил Манафов: Строительство грузового аэропорта в СЭЗ “Алят” завершится в первом квартале 2027 года

Исмаил Манафов: Строительство грузового аэропорта в СЭЗ “Алят” завершится в первом квартале 2027 года

Работы по созданию мультимодального грузового аэропорта в свободной экономической зоне “Алят” (СЭЗ) завершатся в первом квартале 2027 года.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил заместитель председателя правления уполномоченной структуры СЭЗ "Алят" Исмаил Манафов в ходе шестого бизнес-форума ОЭС, проходящего в городе Шуша.

"Мы договорились с инвесторами о создании мультимодального грузового аэропорта. Реализация этого проекта уже началась, и ожидается, что работа закончится в первом квартале 2027 года. Пропускная способность аэропорта составит 500 тыс.тонн грузов в год с последующим увеличением до 2 млн тонн в год. Основная цель-привлечение инвесторов и развитие экспорта", - сказал он.

Как сообщалось, территория грузового аэропорта составит более 750 гектаров.

Он добавил, что в СЭЗ "Алят" уже зарегистрированы 10 компаний.



Манафов добавил, что в 2025 году в СЭЗ "Алят" откроются два завода.